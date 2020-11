Voor het eerst in weken duikt regio onder de signaalwaarde

Voor het eerst in weken heeft een regio zo weinig nieuwe coronagevallen gehad, dat het is gelukt om onder het niveau uit te komen waarop de alarmbellen afgaan. De provincie Groningen registreerde afgelopen etmaal 39 nieuwe coronagevallen. Omgerekend komt dat neer op 6,7 positieve tests op elke 100.000 Groningers.

De zogeheten signaalwaarde staat op 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners. Als het aantal positieve tests in een etmaal daar boven komt, zijn misschien maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De laatste regio die onder die grens bleef, was Zeeland op 13 oktober, ongeveer vier weken geleden. Sindsdien had elke regio elke dag meer dan 7 gevallen op 100.000 mensen.

De laatste keer dat de provincie Groningen onder de signaalwaarde bleef, was op 17 september. Daarna nam het aantal besmettingen in rap tempo toe, met name in de provinciehoofdstad, de studentenstad Groningen. Zo’n twee weken geleden registreerde Groningen nog 252 nieuwe gevallen in een etmaal. Sindsdien daalt het aantal coronagevallen snel, net als in de andere noordelijke provincies.

In heel Nederland werden tussen maandagochtend en dinsdagochtend 4695 positieve tests geregistreerd, oftewel 27 op elke 100.000 Nederlanders. Daarmee komt Nederland voor de 58e dag op rij boven de signaalwaarde uit.