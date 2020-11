Ook een bonus voor boa’s in Eindhoven

In navolging van andere gemeenten krijgen ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van Eindhoven een bonus voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het gaat om een eenmalige toelage van 300 euro die ook de politiemedewerkers en boa’s in andere steden ontvangen.

‘Hiermee willen we als college van burgemeester en wethouders onze waardering en erkenning geven aan de bijzondere inzet van onze handhavers die, vaak schouder aan schouder met politiemedewerkers, in coronatijd hebben geleverd en nog altijd leveren”, aldus burgemeester John Jorritsma. ‘Onze ongeveer tachtig BOA’s werken bij uitstek in de frontlinie op het gebied van handhaving, leefbaarheid en gezondheid en worden daar direct geconfronteerd met de extra druk vanuit inwoners. Dat is altijd al een uitdaging maar in deze tijd een extra pittige klus.’

Eerder werd bekend dat de boa’s in onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Hilversum en Utrecht ook dit bedrag krijgen voor hun inzet tijdens de coronacrisis.