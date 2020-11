UWV maakt zich op voor ‘topdrukte’ bij nieuwe NOW-aanvragen

De voorwaarden voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zijn gewijzigd. De tegemoetkoming in de loonkosten is teruggeschroefd van 90 naar 80 procent, maar maximaal 80 procent bij een volledig omzetverlies en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De tegemoetkoming gaat daarnaast niet omlaag als het bedrijf eventueel personeel moet ontslaan. Werkgevers moeten bij ontslag werknemers aan ander werk helpen. Ook het totale bedrag dat een bedrijf kwijt is aan loon mag 10 procent afwijken zonder dat het gevolgen heeft voor het steunbedrag dat ze krijgen.

Aanvragen kunnen tot en met zondag 13 december worden ingediend. Ook in dit derde steunpakket komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor steun. De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Topdrukte

Vanwege de onlangs aangekondigde gedeeltelijke lockdown die bepaalde sectoren zoals de horeca hard treft, rekent het UWV op topdrukte. Voor de eerste periode aan het begin van de coronacrisis kende het UWV bijna 140.000 aanvragen toe. In de tweede periode, toen de coronamaatregelen werden versoepeld en bedrijven de tegemoetkoming minder hard nodig hadden, waren dat ongeveer 63.000 toekenningen.

Er komt nog een vierde en een vijfde aanvraagperiode voor tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021. Daar zijn nog geen data voor bekendgemaakt.