Aruba: in oktober maar 25 procent van normaal aantal toeristen

Aruba heeft in de maand oktober maar 25 procent van het aantal toeristen ontvangen dat het eiland vorig jaar in dezelfde maand bezocht. Dat heeft de directie van de luchthaven op het eiland dinsdag bekendgemaakt. Het gaat in totaal om bijna 23.000 passagiers, van wie bijna 21.000 uit Amerika kwamen. Het eiland is voor een groot deel afhankelijk van toerisme en heeft al maanden grote financiële problemen.