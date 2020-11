Kippenbedrijf geruimd na vaststellen vogelgriep

Bij een bedrijf in Lutjegast (Groningen) dat 48.000 kippen houdt, is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om de schadelijke variant van de griep die al op meerdere plekken in het land is vastgesteld. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod, dat 21 andere pluimveebedrijven raakt, meldt landbouwminister Carola Schouten.

In Nederland geldt al bijna drie weken een ‘ophokplicht’ voor commerciële pluimveebedrijven: zij moeten hun kippen binnen houden.