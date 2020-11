In de afgelopen week zijn ruim 43.600 positieve coronatests geregistreerd. Het exacte cijfer komt later dinsdag in de wekelijkse update van het RIVM.

Het aantal nieuwe gevallen ligt aanzienlijk lager dan vorige week. Toen meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week daarvoor registreerde het instituut een recordaantal van 67.542 nieuwe gevallen.