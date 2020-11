Minister wil kijken naar wet voor compensatie na WhatsApp-fraude

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is bereid te kijken of de wet aangepast kan worden, zodat slachtoffers van bankfraude via WhatsApp gecompenseerd worden. Maar intussen wil hij eerst de strijd tegen fraude opschroeven, in samenwerking met de banken. Ook wil hij het ‘eenduidiger en coulanter’ maken van de compensatieregeling met de financiële sector bespreken.

Hoekstra werd door de VVD naar de Kamer geroepen na een uitzending van consumentenprogramma Radar over WhatsApp-fraude en ‘spoofing’. Mensen krijgen dan een bericht of telefoontje van fraudeurs, maar door slimme trucs lijkt het net of hun bank met ze in contact probeert te komen. Op die manier worden ze bijvoorbeeld opgeroepen hun geld naar een andere rekening te zetten, om het geld veilig te stellen. Zo sturen mensen soms zelf geld naar de rekening van fraudeurs.

Volgens Radar hebben fraudeurs consumenten al voor 20 miljoen euro opgelicht. Veel partijen willen dat er wordt ingegrepen. Volgens de VVD is het ook belangrijk dat het kabinet moet communiceren dat het niet erg is als je in zo’n WhatsApp-bericht of belletjes trapt. Die ‘valse schaamte’ weerhoudt veel mensen ervan om aangifte te doen, zegt Kamerlid Roald van der Linde.

Samen met minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat Hoekstra in gesprek met de banken over compensatie en de strijd tegen fraude. Op aandringen van de SP zegt de bewindsman ook te willen kijken naar een aanpassing van de wet. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat banken slachtoffers compenseren ‘en dat vervolgens de overheid, de opsporing, justitie en politie er meer aan gaat doen om dat geld te halen bij de criminelen”. Hoekstra staat daar niet onwelwillend tegenover, maar zo’n traject kan lang duren, waarschuwt de minister. Intussen wil hij dus wel kijken wat hij al met de banken kan afspreken.