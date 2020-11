Britten zetten twee Wit-Russische diplomaten uit

Het Verenigd Koninkrijk heeft twee Wit-Russische diplomaten het land uitgezet in reactie op de uitwijzing van twee Britse diplomaten door de regering van de omstreden president Loekasjenko. Het VK laat zich niet ‘koeioneren’ door pogingen van het regime in Minsk om ‘ons te stoppen uitspraken te doen over de vervalste verkiezingen en verwerpelijk geweld tegen demonstranten”, twitterde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.