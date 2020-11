Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 22 afgenomen, van 2317 tot 2295, en is nu weer op hetzelfde niveau als zondag. De afname deed zich vooral voor op verpleegafdelingen. Op intensivecareafdelingen liggen nu 598 Covid-patiënten, 2 minder dan maandag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend.