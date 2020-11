Vaticaan ontkent verhullen misbruik Amerikaanse kardinaal

Tot 2017 was er geen hard bewijs dat de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick schuldig was aan seksueel misbruik. Dat stelt het Vaticaan in een rapport over de spraakmakende zaak waarin het toch wel het boetekleed aantrekt.

Meerdere mannen zeggen slachtoffer te zijn geworden van de 90-jarige Amerikaan. Toen de eerste beschuldigingen van misbruik van een minderjarige drie jaar geleden naar buiten kwamen, is een onderzoek ingesteld dat leidde tot zijn ambtuitzetting in 2019, aldus het rapport van 450 pagina’s. Hij verloor de titel van kardinaal en is ook geen priester meer.

De voormalige paus Johannes Paulus II wist van de reeks misbruikbeschuldigingen voordat de Amerikaan tot kardinaal werd verheven, staat verder in het rapport. In een bijlage erkent de communicatiechef van het Vaticaan dat McCarrick carrière kon maken in de kerkelijke rangen als gevolg van onder meer ‘onderschattingen en keuzes die later verkeerd bleken te zijn”.

McCarrick heeft publiekelijk maar op een van de beschuldigingen gereageerd. Hij zei ‘absoluut geen herinneringen’ te hebben aan het vermeende misbruik van een 16-jarige, dat een halve eeuw geleden zou hebben plaatsgevonden.