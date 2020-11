‘Hongkong schort uitleveringsverdrag met Nederland op’

Hongkong is van plan een uitleveringsverdrag met Nederland en Ierland op te schorten. Die landen wordt verweten dat ze zich hebben bemoeid met interne aangelegenheden van China, bericht staatsmedium Global Times.

Meerdere westerse landen, waaronder Ierland, hebben het afgelopen jaar hun uitleveringsverdragen met Hongkong opgeschort. Dat gebeurde nadat China een omstreden veiligheidswet invoerde in de metropool. Die maakt sinds 1997 deel uit van het communistische China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en parlement.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) kondigde medio vorige maand aan het ‘opportuun’ te vinden het uitleveringsverdrag met Hongkong op te schorten. Daar had de Tweede Kamer eerder ook al om gevraagd. De afgelopen twintig jaar zijn er trouwens geen uitleveringsverzoeken uit Hongkong gekomen.

Critici vinden dat Peking terugkomt op afspraken over de onafhankelijkheid van het rechtssysteem in de voormalige Britse kroonkolonie. Door de nieuwe veiligheidswet kunnen zaken als separatisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden in Hongkong worden bestraft met lange gevangenisstraffen.