Luchtvaartbranche luidt noodklok en wil overheidssteun

De internationale luchtvaartorganisatie IATA en de internationale federatie van vervoersbonden ITF vragen gezamenlijk aan overheden een ‘werkgelegenheidsramp’ in de luchtvaartindustrie te voorkomen. De organisaties willen voortdurende financiële steun voor de luchtvaartsector, en veilige, open grenzen zonder quarantaineregels.

Die quarantaineregels zouden volgens de organisaties niet meer nodig zijn als reizigers zich voor vertrek laten testen op het coronavirus. Volgens schattingen lopen er in de luchtvaartbranche ongeveer 4,8 miljoen banen gevaar, omdat de vraag naar vluchten met meer dan driekwart is teruggevallen door de coronamaatregelen.

‘Tienduizenden banen zijn al verloren gegaan en tenzij regeringen meer financiële steun verlenen, zullen dat er honderdduizenden worden”, zegt IATA-topman Alexandre de Juniac. ‘Het is in het eigenbelang van de overheid om verdere financiële hulp te bieden om de industrie levensvatbaar te houden.’

Lange termijn

De organisaties vroegen regeringen ook om een routekaart te ontwikkelen voor het herstel van de luchtvaartsector op lange termijn. Daarin moeten onder meer investeringen in herscholing en bijscholing van het personeel en in groene technologieën worden opgenomen, zoals het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Ook Air France-KLM heeft het de laatste tijd moeilijk. De Franse staatssecretaris van transport Jean-Baptiste Djebbari heeft al laten doorschemeren dat er misschien extra steun gaat komen. Frankrijk zou zijn belang in het luchtvaartconcern kunnen verhogen als onderdeel van een herkapitalisatieplan, zei Djebbari op de Franse radio.

Frankrijk is samen met Nederland de grootste aandeelhouder van de luchtvaartgroep, en de landen bespreken momenteel of Air France-KLM op enig moment nieuwe aandelen moet uitgeven. De twee regeringen hebben eerder dit jaar 10,4 miljard euro steun toegezegd om de luchtvaartmaatschappij overeind te houden. Waarschijnlijk is meer geld nodig om het voortbestaan van Air France-KLM te garanderen.