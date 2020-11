Hof: Moskou moet Navalni compenseren voor arrestatie in 2012

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft recht op 8500 euro als compensatie voor de onrechtmatige behandeling die hij kreeg bij zijn arrestatie tijdens een politiek protest in Moskou in 2012. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kent die vergoeding toe omdat Navalni met ‘buitensporig geweld’ werd opgepakt op het Bolotnajaplein, zoals online is vastgelegd op video.

Het plein was het centrum van grote protesten in 2011 en 2012 na de Russische verkiezingen. Het Hof oordeelt dat de Russische staat ook 7500 euro moet betalen aan mededemonstrant Vadim Goenko, met wie Navalni samen een klacht indiende bij het Hof in Straatsburg. Navalni heeft volgens de rechters ook geen eerlijk proces gekregen.

Navalni verblijft nu in Duitsland, waar hij herstelt van een novitsjok-vergiftiging eerder dit jaar, een zenuwgif van Russische makelij. De belangrijkste Russische oppositieleider beweert dat Poetin daar persoonlijk verantwoordelijk voor is. Het Kremlin heeft alle beschuldigingen verworpen. Het is onwaarschijnlijk dat Navalni en Goenko een Russische vergoeding tegemoet kunnen zien.