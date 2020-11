Europese Commissie komt met formele klacht tegen Amazon

De Europese Commissie heeft een formele klacht ingediend tegen technologieconcern Amazon wegens verdenking van concurrentievervalsing. Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun producten verkopen. Het Amerikaanse concern wordt ervan beticht gegevens te verzamelen van die ondernemers, die vervolgens worden gebruikt om te kunnen concurreren met diezelfde verkopers.