UWV: minder banen en meer WW door coronacrisis

Tussen februari en eind juli verdwenen 125.000 Nederlandse banen als gevolg van de coronacrisis. Ook liep het aantal WW-uitkeringen in de sectoren waarin de banen verdwenen flink op. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV becijferd. De meeste banen verdwenen in sectoren die getroffen werden door de coronacrisis.

Bij uitzendbureaus verdwenen 31.000 banen, de specialistische zakelijke dienstverlening telde 15.000 banen minder. In de horeca sneuvelden 12.000 banen, in de cultuur, sport en recreatie verdwenen 10.000 banen. Deze sectoren werden direct getroffen door de coronamaatregelen. In deze sectoren werken volgens het UWV ook relatief veel mensen met een flexibel contract.

In kleinere sectoren, zoals de reisbranche, de beveiliging en de schoonmaak, nam het aantal banen ook af. Daar was volgens het UWV geen sprake van grote aantallen, wel van een ‘relatief sterke krimp”. Alleen bij winkels in levensmiddelen merkte het UWV een groei van de werkgelegenheid. In deze sector kwamen er 12.000 banen bij. Door tijdelijke sluiting van de horeca gaven consumenten meer uit in supermarkten. Ook het goederenvervoer en de voedingsindustrie werden nauwelijks geraakt.

Werkloosheidsuitkeringen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder al met arbeidsmarktcijfers over de coronacrisis. Daarbij ging het statistiekbureau uit van andere aantallen, al was ook in die cijfers sprake van een forse banenreductie.

Volgens het UWV stond het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) eind september op 278.000, oftewel 16 procent meer dan in februari. In april was daar een piek te zien van 74.000 nieuwe uitkeringen. De stijging was het sterkst in de horeca, het personenvervoer, de reisbranche en de beveiliging.

Meer banen verdwijnen

De instantie zegt ook dat het verlies van banen groter had kunnen zijn. Dat komt door de steunmaatregelen van de overheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die veel werkgelegenheid behield. Daar plukte de luchtvaart, ondanks de impact van de coronacrisis, de vruchten van.

Het UWV verwacht ondanks de aankondiging van nieuwe steunmaatregelen dat er nog meer banen zullen verdwijnen en het aantal WW-uitkeringen zal stijgen. Dat heeft volgens het UWV ook te maken met de nieuwe gedeeltelijke lockdown die 14 oktober werd aangekondigd en de verdere tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen.