Brussel heeft vaccins Pfizer nog niet veiliggesteld

De Europese Commissie heeft de 300 miljoen voor Europa bestemde coronavaccins van farmaceuten Pfizer en BioNTech nog niet veiliggesteld. Al begin september rondde het dagelijks EU-bestuur ‘verkennende gesprekken’ af over de levering van 200 miljoen doses als het vaccin veilig en effectief zou blijken, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Een handtekening onder een definitief koopcontract moet wel nog worden gezet, bevestigt een woordvoerder.

Maandag werd bekend dat het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Brussel onderhandelt en koopt namens de EU vaccins in, die volgens een bepaalde verdeelsleutel aan de lidstaten worden toegekend. Nederland zou op het totaal van 300 miljoen doses aanspraak kunnen maken op 11,6 miljoen doses. Er zijn twee prikken nodig per persoon.

Het contract met de commissie wordt op korte termijn getekend, liet verantwoordelijk Eurocommissaris Stella Kyriakides maandag weten.

De commissie heeft wel al koopcontracten voor Covid-19-vaccins getekend met AstraZeneca (300 miljoen doses), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Johnson & Johnson (200 miljoen).