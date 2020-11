Man (32) slachtoffer schietpartij in Hoogersmilde

De man die maandagavond bij een schietpartij in het Drentse dorp Hoogersmilde om het leven kwam, is een 32-jarige inwoner van die plaats.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk en is er nog geen zicht op een verdachte of verdachten. Niemand is aangehouden. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan en de politie hoopt meer te weten de komen aan de hand van camerabeelden.

De schietpartij werd rond 19.25 uur gemeld op een camping aan de Jannes Brugginkweg in die plaats. Er zijn daarbij meerdere schoten gelost. Er werd meteen eerste hulp verleend aan het slachtoffer, maar dit mocht niet meer baten. Hij is ter plaatse overleden.