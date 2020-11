Palestijnse toppoliticus Erekat overleden na coronabesmetting

De prominente Palestijnse politicus Saeb Erekat is overleden nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De voormalige toponderhandelaar moest recentelijk met spoed worden overgebracht naar een Israëlisch ziekenhuis. Daar verslechterde zijn toestand. Hij is 65 jaar geworden.

Erekat, die vloeiend Engels sprak, gold tientallen jaren als een van de sleutelfiguren in de Palestijnse politiek. Hij leidde onder meer het Palestijnse team bij de onderhandelingen met Israël over de zogenoemde Oslo-vredesakkoorden. Ook bekleedde hij een topfunctie bij de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

De politicus, die in 2017 een longtransplantatie had ondergaan in de Verenigde Staten, bevestigde vorige maand dat hij het coronavirus had opgelopen. Hij belandde in een Israëlisch ziekenhuis, waar hij naar verluidt aan de beademing lag en kunstmatig in coma is gebracht.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas bevestigde dat Erekat is overleden in het ziekenhuis in Jeruzalem. Abbas zei dat het verlies van zijn "broeder en vriend" hem veel verdriet doet. Hij noemde de dood van Erekat een "enorm verlies" voor de Palestijnen.