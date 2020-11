AEX neemt gas terug na sterke vaccinrally

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug na de flinke koersrally een dag eerder, die volgde op het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer. Het vaccin dient nog te worden goedgekeurd door de autoriteiten en de productie en uitrol op grote schaal zal mogelijk nog maanden duren.