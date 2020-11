Taliban roepen Biden op zich aan Trump-deal te houden

De Taliban hebben de aankomende Amerikaanse president Joe Biden opgeroepen zich te houden aan afspraken over het terugtrekken van Amerikaanse troepen. De opstandelingen noemen het in februari met de VS gesloten akkoord ‘het meest redelijke en effectieve middel om het conflict tussen onze landen te beëindigen”.

De VS vechten in Afghanistan al zo’n twee decennia tegen de radicaal-islamitische Taliban. De huidige president Donald Trump wil een einde maken aan dat slepende conflict. De deal die eerder dit jaar is gesloten, voorziet in het vertrek van Amerikaanse militairen in ruil voor veiligheidsgaranties van de Taliban.

Die afspraken hebben nog geen einde gemaakt aan het geweld in Afghanistan. De Taliban moeten ook nog met de Afghaanse regering onderhandelen over een afzonderlijk akkoord over de politieke toekomst van het land. De opstandelingen blijven ondertussen aanvallen uitvoeren.