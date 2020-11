FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege coronacrisis

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, nu al in gang te zetten.

Waar mogelijk zal het banenverlies worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten. FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers.