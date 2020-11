Ruim 15.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland is met 15.332 gestegen naar 687.200. Ook overleden het afgelopen etmaal nog eens 154 patiënten, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Het totale dodental door de uitbraak staat er nu op 11.506.

Duitsland zag het aantal coronagevallen de afgelopen weken weer snel stijgen, net als veel andere Europese landen. De piek kwam afgelopen zaterdag. Toen registreerden de autoriteiten in 24 uur tijd 23.339 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in één dag tot nu toe.