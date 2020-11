Filmfestival Rotterdam spreidt 50e editie uit over meerdere delen

International Film Festival Rotterdam (IFFR) spreidt volgend jaar zijn 50e editie vanwege het coronavirus uit in meerdere delen. Het festival begint van 1 tot 7 februari met vertoningen die in het teken staan van de competitieprogramma's en eindigt met een feestelijk programma in de week van 2 tot 6 juni. In de periode daar tussen zijn er allerlei activiteiten, zoals exposities en presentaties, die in het teken staan van IFFR.

Aanvankelijk stond de jubileumeditie gepland voor de periode van 27 januari tot en met 7 februari. Vorig jaar kwamen er 340.000 bezoekers af op het IFFR. Volgens festivaldirecteur Vanja Kaludjercic is het met de huidige coronamaatregelen voorlopig onmogelijk met grote groepen mensen samen film te kijken. "Met de nieuwe richting die we in 2021 kiezen, gaan we voorbij onze gebaande paden."

De filmvertoningen in februari zijn zowel fysiek als online, waarbij de nadruk ligt op de Tiger Competition, de Ammodo Tiger Short Competition, de Big Screen Competition en de voorpremières van distributeurs. De awardshow staat gepland op 7 februari. In Nederland zijn de films te zien voor publiek, maar wereldwijd kunnen ook de pers en de filmindustrie het festival van een afstand meebeleven. In de buitenlucht zijn er onder de noemer Tiger On The Loose interactieve installaties te zien.

Jubileumprogramma

Het tweede deel, van 2 tot 6 juni, is niet toevallig gekozen want in deze periode vond de allereerste festivaleditie ooit plaats. De organisatie belicht dan onder meer met een speciaal jubileumprogramma de lange en rijke geschiedenis van het IFFR, waar ook internationale gasten weer welkom zijn. Op het programma staan niet alleen films gepland in Rotterdam, maar in steden door heel Nederland en een reeks openluchtpresentaties.

Kaludjercic: "Met dit aangepaste festivalprogramma blijft IFFR films die ons na aan het hart liggen beschikbaar stellen voor een breed en divers publiek, zowel professioneel als niet-professioneel."