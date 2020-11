Trump boos om timing positief nieuws over coronavaccin

De timing van de bekendmaking dat het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting, is volgens de Amerikaanse president Donald Trump politiek gemotiveerd. Trump heeft de afgelopen maanden dikwijls verkondigd dat er snel en voor de verkiezingen een coronavaccin zou zijn. Dat wekte bezorgdheid bij de medische gemeenschap, die vreesde dat Trump druk zou uitoefenen op de medicijnwaakhond FDA om versneld een vaccin goed te keuren dat eventueel niet veilig en effectief is.

Trump stelde maandagavond (lokale tijd) op zijn Twitter-account dat Pfizer ‘niet de moed had’ om voor de verkiezingen naar buiten te komen met het positieve nieuws over het vaccin in ontwikkeling. Ook haalde Trump uit naar de FDA. Die had de voorlopige onderzoeksresultaten eerder bekend moeten maken, vindt hij. ‘Niet om politieke redenen, maar om levens te redden”, aldus de president, die eerder in een interview heeft toegegeven dat hij de ernst van het coronavirus in begin dit jaar bewust bagatelliseerde, volgens hem omdat hij geen paniek wilde veroorzaken.

In de hoop om politieke munt te slaan uit de wereldwijde vaccinwedloop, kondigde Trump afgelopen maanden meermaals aan dat er binnen enkele maanden of zelfs weken een coronavaccin zou zijn. ‘De FDA en de Democraten wilden niet dat ik voor de verkiezingen een vaccin-succes heb, dus in plaats daarvan kwam het pas vijf dagen later naar buiten”, klaagt niet de herkozen Trump op Twitter.

Als eerste westerse producenten maakten de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech maandag veelbelovende proefresultaten bekend, zij het met beperkte details. De producenten willen in de komende week een noodgoedkeuring aanvragen bij de FDA.

Trumps Democratische uitdager Joe Biden, die zaterdag werd uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen, noemde de bekendmaking van Pfizer en BioNTech ‘uitstekend nieuws”. Wel benadrukte hij in een verklaring van zijn overgangsteam dat een uitgebreide inentingscampagne nog maanden op zich kan laten wachten en dat het ondertussen van belang blijft dat Amerikanen onder meer mondmaskers dragen en afstand houden.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronpandemie, zowel qua officieel aantal besmettingsgevallen als qua dodental. Maandag werd bekend dat het coronavirus inmiddels bij meer dan 10 miljoen personen in de VS is vastgesteld. Van hen overleden bijna 240.000 personen aan de gevolgen van Covid-19.