Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink, naar ongeveer 45.000

Het coronavirus lijkt op zijn retour. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 45.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week ervoor waren 67.542 gevallen aan het licht gekomen. Het was de eerste daling in ongeveer twee maanden tijd.

In de zes dagen na de vorige weekupdate steeg het aantal positieve test met 38.945, gemiddeld bijna 6500 per dag. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4709 nieuwe gevallen gemeld, het laagste aantal sinds begin oktober. Minder dan twee weken geleden kwamen er meer dan 10.000 nieuwe gevallen per etmaal bij.

Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 467. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen. Vorige week meldde het RIVM 435 sterfgevallen, de week ervoor 329 en nog een week eerder 185. Als het aantal besmettingen daalt, duurt het even voordat ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overleden patiënten daalt.

Het RIVM meldde vorige week ook dat 1966 mensen vanwege het coronavirus waren opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis, en dat 312 mensen op een intensive care waren opgenomen. Het meest recente reproductiegetal staat op 1,11. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen 111 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 123 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft. De laatste keer dat het getal onder die grens zat, was half augustus, bij het begin van de tweede golf.