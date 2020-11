Ook Facebook haalt content van Steve Bannon offline

Facebook heeft een reeks pagina’s verwijderd die onder beheer staan van de voormalige strateeg van het Witte Huis Steve Bannon. Dat meldt de New York Times. Op de zeven pagina’s, met in totaal bijna 2,5 miljoen volgers, stonden berichten met misleidende informatie en onjuiste berichten over stemfraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.