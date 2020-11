Veel sneltesten voor Suriname, aantal besmettingen laag

Nederland stuurde eerder dit jaar al voor 2,5 miljoen euro allerlei medisch materiaal naar Suriname. Een volgende zending met onder andere beademingsapparatuur en andere medische benodigdheden ter waarde van 3,5 miljoen euro wordt de komende weken verwacht.

Hoewel Suriname over is gegaan van code rood naar code oranje en er nog maar sporadisch nieuwe Covid-19 gevallen zijn, zei minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin blij te zijn met het sneltesten. Hij wil ze inzetten bij personen die Covid-19-gerelateerde klachten hebben. Ook is het handig om deze testen te gebruiken in het binnenland van Suriname of bij de grenzen om zo snel mogelijk de status van een persoon die verschijnselen vertoont, vast te stellen. Het grote voordeel is dat hierdoor de keten van behandeling van besmette personen sneller op gang kan worden gebracht, aldus de minister.

Suriname heeft volgens de laatst bekendgemaakte cijfers nu 35 actieve Covid-19 besmettingen, waarvan er vijf in het afgelopen weekend zijn bijgekomen. In het ziekenhuis liggen nu twintig personen, hiervan zijn er vijf op de intensive care. Het totaal aantal mensen dat als gevolg van het virus is overleden staat op 112.

Ondanks de verbeterde situatie van het aantal besmettingen is er nog steeds een avondklok. Tussen tien uur ’s avonds en vijf uur in de ochtend mag niemand de straat op tenzij er een speciale reden voor is. Minister Ramadhin, die zondag via de televisie de inwoners van Suriname toesprak, waarschuwde iedereen om zich vooral aan de maatregelen te houden. Juist nu de feestdagen er aan komen, inclusief de viering van 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november, is dat van groot belang, zo zei de minister in zijn toespraak.

Wat betreft het weer geheel of gedeeltelijk hervatten van het luchtvaartverkeer, overweegt de regering versoepelingen door te voeren. Het is echter nog niet bekend wat dit concreet gaat betekenen voor bijvoorbeeld reizigers uit Nederland. De verwachting is dat dit zeer binnenkort wel duidelijk wordt.