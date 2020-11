Pelosi na ontslag minister van Defensie VS: Trump wil chaos

De Democraat wees op berichten dat de stap van Trump een vergelding was voor de weigering van Esper om het leger in te zetten bij binnenlandse onrust. Pelosi noemde deze berichten maandag ‘zorgwekkend”. ‘Het meest verontrustende is echter dat de timing van dit ontslag ernstige vragen oproept over de geplande acties van Trump voor de laatste dagen van zijn ambtsperiode.’

Trump had Esper eerder op de dag ontslagen en Christopher Miller tot waarnemend minister van Defensie benoemd. Miller was tot nu directeur van het centrum tegen terrorisme.

Sinds de zomer waren er al spanningen tussen de president en Esper. Achtergrond waren protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd, eind mei. Esper had zich uitgesproken tegen inzet van het Amerikaanse leger om de onrust te stoppen en had duidelijk afstand genomen van Trump.