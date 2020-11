Dordtse burgemeester Kolff: extra maatregelen niet nodig

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht verwacht niet dat er extra maatregelen in zijn regio nodig zijn. Dat zei hij voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht. In het beraad vergaderen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s over de coronamaatregelen. Zuid-Holland-Zuid staat samen met Rijnmond en Twente in de top drie wat betreft aantallen besmettingen.

Mochten er toch extra maatregelen komen, dan is dat volgens hem formeel een besluit van het kabinet. ‘Dat hebben we dan op te volgen, maar zo’n beslissing is altijd in samenspraak met de regio.’

Kolff is optimistisch omdat hij het aantal besmettingen in zijn regio ziet dalen. ‘Ook al mag het wat mij betreft sneller gaan.’ Ook burgemeester Sander Schelberg van Hengelo is tevreden. ‘Wij zijn aan de beterende hand. Nu hopen dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden.’ Kolff is daar niet bang voor. ‘We hebben nu nog een week strengere regels, daarna vallen we terug in het pakket maatregelen dat er al lag en dat loopt nog wel even door.’