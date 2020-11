VN-chef Guterres feliciteert Biden en Harris

VN-topman Antonio Guterres feliciteert Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris met hun overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Guterres ‘herbevestigt dat het partnerschap tussen de VS en de VN een essentiële pijler is van de internationale samenwerking die nodig is voor de dramatische uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat”, aldus een VN-woordvoerder.