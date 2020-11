ECB-kandidaat Elderson belooft meer vrouwen in top banken

De Nederlander Frank Elderson zal zich als directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) ‘sterk inzetten’ voor een betere man-vrouwverhouding bij de bank in Frankfurt zelf en bij de nationale toezichtautoriteiten. Hij wil ook maatregelen treffen tegen banken die zich niet houden aan doelstellingen van gendergelijkheid en diversiteit, zei hij op een hoorzitting van het Europees Parlement. Dat heeft grote bezwaren tegen de benoeming van een man in de ECB-top.

Volgens Elderson heeft hij bij zijn huidige werkgever De Nederlandsche Bank al hard ‘geduwd’ aan diversiteit en gendergelijkheid. Hij werd in oktober voorgedragen als opvolger van de Luxemburger Yves Mersch, wiens benoeming acht jaar geleden met maanden werd vertraagd omdat het parlement een vrouw wilde in de ECB-top. ‘U krijgt dit op uw dak”, zei de Duitser Sven Giegold (Groenen) in de commissie economische en monetaire zaken. ‘U dreigt het slachtoffer te worden van een conflict tussen het parlement en de Europese regeringen.’

Het parlement kan de benoeming per 15 december voor acht jaar niet tegenhouden en geeft alleen een niet-bindend advies. Daarover wordt dinsdag gestemd waarna het nog door het voltallige parlement moet worden goedgekeurd. Wel kan het parlement zich bemoeien met Eldersons toekomstige portefeuille.