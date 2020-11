McDonald’s gaat eigen vleesvervanger McPlant ontwikkelen

De eerste burgers met nepvlees van McDonald’s kunnen in 2021 in een aantal nog niet genoemde landen worden gegeten. McDonald’s gaat de vleesvervangers zelf produceren. Dat zorgde voor een koersval van het aandeel van Beyond Meat. Voor bedrijven die ‘plantaardig vlees’ maken was McDonald’s de gedroomde opdrachtgever. Beyond Meat-producten zijn verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse restaurants zoals Thrill Grill, Canibale Royale en de Vegan Junk Food Bar maar ook bij broodjesketen Subway. Concurrent Impossible Foods heeft een deal met Burger King voor een vegan Whopper.

De handel in het aandeel Beyond Meat werd kort stilgelegd vanwege de grote schommelingen. De koers daalde tot 7,5 procent op de beurs in New York.