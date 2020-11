‘Faillissementen zeker bij vuurwerkverbod komende jaarwisseling’

Een vuurwerkverbod komende jaarwisseling, dat het kabinet volgens Haagse bronnen in de maak heeft, zou zeker leiden tot faillissementen. Dat zegt Marcel Teunissen, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar.

Het kabinet komt voor dit jaar met een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Dat bevestigen Haagse bronnen, na berichtgeving van de NOS. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook een aantal partijen in de Tweede Kamer sprak zich er al voor uit.

Er wordt meteen overlegd over een steunpakket voor de sector. Het besluit over het verbod zou pas naar buiten worden gebracht als de steunmaatregelen verder zijn uitgewerkt.

Mislopen van omzet

Volgens BPN zijn er in Nederland tussen de 1400 en 1500 bedrijven die iets met vuurwerk doen, van een fietsenwinkel of tuincentrum tot een grote importeur. ‘Voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel kan het vuurwerk net datgene zijn waarmee ze het hoofd boven water houden”, aldus Teunissen. ‘Dat is drie dagen in het jaar. Die omzet kunnen ze niet op een ander moment goedmaken.’

Vorig jaar hebben vuurwerkhandelaren voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. De inkoop van het vuurwerk voor deze jaarwisseling is al gedaan en de folders zijn gedrukt.

Zo ligt in de opslag van de Rijswijkse Vuurwerkhal vuurwerk opgeslagen. De voorraad is vaak al ingekocht en ligt bij de importeurs te wachten, maar mogelijk krijgen ondernemers het dit jaar waarschijnlijk niet verkocht. De opslag van vuurwerk moet aan hoge eisen voldoen en handelaren hebben al geïnvesteerd in de capaciteit. ‘Als we dit jaar geen vuurwerk mogen verkopen hebben we mogelijk niet genoeg opslagruimte om het vuurwerk een jaar te bewaren”, zegt Teunissen.

Vuurwerk moet op een droge plek worden opgeslagen die aan strenge veiligheidsregels voldoet. De branche is in overleg met het kabinet over het mogelijke opslagprobleem.