Kosovaarse oud-president Thaçi verklaart zich

De Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi is maandag voor het eerst voor het Kosovotribunaal in Den Haag verschenen. Hij is onder meer aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Hij verklaarde zich ‘niet schuldig”.

Thaçi (52) werd vorige week donderdag overgebracht naar de gevangenis van het Kosovotribunaal in Den Haag. Diezelfde dag maakte hij bekend dat hij aftrad omdat hij officieel is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden.

Gekleed in een grijs pak met een rode stropdas, sprak Thaçi om zijn naam en geboortedatum te bevestigen en luisterde vervolgens via een koptelefoon terwijl een gerechtsfunctionaris de aanklacht tegen hem voorlas.

De voormalige president pleitte niet schuldig te zijn aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens het conflict met Servië in de jaren negentig. ‘De aanklacht is volledig zonder basis, en ik pleit niet schuldig aan alle lasten in de aanklacht”, zei Thaçi.

Misdaden gepleegd tussen 1998 en 1999

Thaçi wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, marteling, illegale detentie, gedwongen verdwijningen en vervolging, gepleegd tussen 1998 en 1999.

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen die streed tegen de Servische strijdkrachten. Hij heeft herhaaldelijk zijn onschuld verkondigd en beweert dat het internationale rechtssysteem de geschiedenis van het conflict ‘herschrijft”.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 1998 en 1999. In die oorlog kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven. Het gewapende conflict eindigde toen de NAVO ingreep en bombardementen uitvoerde op Servische doelen.