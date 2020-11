Pretpark, zwembad, bios en bieb waarschijnlijk snel weer open

Nederlanders kunnen binnen afzienbare tijd weer naar zwembad, museum, theater, bioscoop, bordeel, pretpark of dierentuin. Die locaties waren vorige week voor veertien dagen gesloten vanwege het hoge aantal nieuwe coronagevallen. ‘Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat die maatregelen niet langer dan twee weken nodig zijn. We kunnen het houden bij twee weken, zoals beoogd was”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Voor een verdere versoepeling is het vooralsnog te vroeg, zegt Kuipers. Eerst moet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekenen ‘waar de cijfers naartoe gaan’ en wat het gevolg van het intrekken van een regel kan zijn. Het betekent dat de beperkingen van 13 oktober voorlopig van kracht blijven. Toen besloot het kabinet onder meer om de horeca te sluiten en veel sportcompetities stil te leggen.

Het aantal mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, daalt de laatste dagen snel. Ziekenhuizen zien bovendien meer patiënten vertrekken dan binnenkomen. ‘Zo’n 4700 positieve tests afgelopen etmaal, dat is beduidend lager dan het eerder was, maar het is aanzienlijk meer dan in augustus.’