Israël: Hamas werft jongeren voor terroristische activiteiten

De Israëlische binnenlandse inlichtingendienst Shin Beth heeft Hamas, de regerende partij in de Gazastrook, ervan beschuldigd twee minderjarigen op de Westelijke Jordaanoever te hebben gerekruteerd voor ‘terroristische activiteiten”. De rekrutering van de twee jongeren uit de stad Beit Ummar vond plaats via internet, volgens een maandag gepubliceerd rapport van de inlichtingendienst. Het contact met hen werd regelmatig en maandenlang onderhouden via sociale netwerken.