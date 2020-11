Aantal nieuwe coronagevallen fors gedaald afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is maandag met bijna 1000 gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4709 positieve tests geregistreerd, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. In het voorgaande etmaal ging het om 5696 nieuwe gevallen. Dat betekent een afname van 987 in het afgelopen etmaal.