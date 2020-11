OM doet onderzoek naar bedreigingsvideo Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag is een onderzoek begonnen naar de bedreiging die Sait Cinar via een video heeft geuit tegen Geert Wilders. ‘Het OM heeft het filmpje gezien en die als een strafbare bedreiging beoordeeld. We kijken wat we daarmee kunnen doen”, aldus een woordvoerder.

In het filmpje dat zondag online kwam, zegt Sait Cinar in de camera: ‘Dit is vrijheid van meningsuiting.’ Vervolgens richt hij een pistool op een foto van Wilders en schiet meer dan tien keer op ‘de cartoon van Geert Wilders”. Cinar zei tegen Hart van Nederland dat hij dit deed om te provoceren. ‘Ik heb de video gemaakt om de reactie te zien.’

Wilders deelde de video zondag via Twitter met het bijschrift ‘ziek’. De PVV-leider doet volgens het OM maandagmiddag aangifte.

Wilders kon maandag al rekenen op steun van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. ‘Wilders heeft aangegeven zelf aangifte tegen Sait Cinar te willen doen; de Tweede Kamer steunt hem daarin”, zegt Arib. Ze benadrukt dat parlementariërs ‘hun werk in vrijheid moeten kunnen doen, en daar op geen enkele manier in worden belemmerd. Het is afschuwelijk dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen”, schrijft Arib. Wilders wordt sinds 2004, enkele dagen na de moord op Theo van Gogh, beveiligd.