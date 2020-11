Bruls: winkeliers moeten klanten nu niet lokken

Winkeliers moeten hun klanten in deze tijd van strenge coronamaatregelen niet lokken met speciale acties voor Sinterklaas of Black Friday, dit jaar op 20 november, met extra hoge kortingen in de winkels. Het is nu zeker niet de tijd om gezellig te gaan shoppen voor de ‘fun’. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s in het land.

‘Het zou ondernemers sieren als ze reisbewegingen en winkelbezoek niet aanmoedigen maar alternatieven aanbieden, zoals het bezorgen van hun producten als dat mogelijk is”, vindt Bruls. Het was in het afgelopen weekeinde tot ergernis van veel burgemeesters erg druk in winkelcentra en op woonboulevards.

‘Dierentuinen en de horeca zijn momenteel niet voor niets gesloten. Het is niet de bedoeling dat er dan drukte ontstaat door funshoppen bij winkels in de stad, maar ook bij tuincentra en woonboulevards. De oproep is juist om inkopen voor de feestdagen zoveel mogelijk te spreiden. Winkeliers moeten klanten dus niet naar hun fysieke winkels lokken. We zijn bezig met het bestrijden van een infectieziekte”, aldus Bruls.