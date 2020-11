Beurzen schieten omhoog na nieuws over coronavaccin

De Europese aandelenbeurzen schoten maandag begin van de middag omhoog na positief nieuws over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer. De Amsterdamse AEX-index noteerde tussentijds meer dan 4 procent hoger.

Vooral aandelen van bedrijven die erg gevoelig zijn voor de coronacrisis wonnen flink aan beurswaarde. Zo werd het aandeel Air France-KLM op de beurs ruim een kwart meer waard. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield werd door beleggers dik een vijfde hoger gezet.

Een coronavaccin van Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. ‘Dit is een historisch moment”, aldus Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld.