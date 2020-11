‘Hoofd overheidsdienst VS dwarsboomt overgangsteam van Biden’

Het overgangsteam van Biden moet voorbereidingen treffen voor het overnemen van de regeringsverantwoordelijkheid. Daarbij speelt de General Services Administration (GSA), die ook gaat over federaal vastgoed, een belangrijke rol. Die dienst moet het team van de verkiezingswinnaar toegang geven tot zaken als kantoorruimte, apparatuur en geld om salarissen te kunnen betalen. Daar zijn miljoenen dollars mee gemoeid.

De door de regering van Donald Trump benoemde GSA-topvrouw Emily Murphy maakt volgens de Washington Post echter geen aanstalten om het benodigde papierwerk op te stellen. President Trump houdt vol dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en stapt in meerdere staten naar de rechter.

Het is onduidelijk onder welke omstandigheden de GSA wel bereid is Biden toegang te geven tot de benodigde middelen. De dienst zou kunnen wachten tot het kiescollege in december formeel de winnaar kiest of tot de juridische strijd achter de rug is. Een hoge regeringsfunctionaris, die anoniem wilde blijven, voorspelde in de krant dat hoofden van overheidsdiensten momenteel in elk geval niet met het team van Biden zullen praten.

De opstelling van de GSA is ongebruikelijk. Als media de winnaar van de verkiezingen aanwijzen, gaat de dienst daar doorgaans binnen enkele enkele uren of dagen in mee.