Optimisme op beurzen na overwinning Biden

De AEX-index op Beursplein 5 ging rond het middaguur 1,5 procent vooruit op 581,68 punten. De MidKap steeg 2 procent tot 842,72 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten tot 1,6 procent aan. Frankfurt klom 1,8 procent, mede dankzij beter dan verwachte Duitse exportcijfers.

Alle 25 AEX-bedrijven wonnen terrein. Sterkste stijgers waren staalmaker ArcelorMittal en betaalbedrijf Adyen met winsten tot 3,9 procent. In de MidKap gingen luchtvaartcombinatie Air France-KLM en postbedrijf PostNL aan kop met plussen van ruim 5 procent. Kunstmestmaker OCI en tankopslagbedrijf Vopak waren de enige dalers met minnen tot 0,8 procent. Groothandelsbedrijf B&S Group steeg dik 3 procent bij de kleinere bedrijven na een goed ontvangen handelsbericht.

Sportkleding

In Frankfurt won Infineon 1,7 procent. De kwartaalresultaten van de Duitse chipmaker lagen in lijn met de verwachtingen. Voor het nieuwe gebroken boekjaar voorziet het concern echter een sterk herstel met een omzetgroei van bijna 23 procent. De andere Europese chipbedrijven waren eveneens in trek. In Parijs klom STMicroelectronics 3,2 procent en in Amsterdam stegen ASMI, ASML en Besi rond 3 procent.

De Duitse sportkledingverkoper Adidas won 2,5 procent. Volgens zakenkrant Financial Times azen verschillende investeerders op het sportkledingmerk Reebok, dat nu nog in handen is van Adidas. Taylor Wimpey steeg 11 procent in Londen dankzij een sterke handelsupdate van de Britse huizenbouwer.

Luchtvaart

In Oslo kelderde Norwegian Air 17 procent. De Noorse overheid zal geen extra steun geven aan de financieel geplaagde prijsvechter. Volgens de regering zou verdere steun aan de luchtvaartmaatschappij ‘geen verantwoord gebruik’ van overheidsgeld zijn.

Vliegtuigbouwer Airbus steeg 4 procent in Parijs. Brussel stelt dinsdag invoerheffingen in op Amerikaanse producten ter waarde van ruim 3,3 miljard euro om de Verenigde Staten te straffen voor verboden staatssteun aan vliegtuigmaker Boeing.

De euro stond op 1,1869 dollar, tegenover 1,1884 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 37,95 dollar. Brentolie klom 2,1 procent in prijs tot 40,28 dollar per vat.