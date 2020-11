Experts: kabinet moet veel meer stukken met Kamer delen

De afgelopen kabinetten zijn terughoudender geworden in het delen van informatie en documenten met de Tweede Kamer. Dat stellen twee hoogleraren vast in een hoorzitting over wat er mis gaat bij organisaties als de Belastingdienst en het UWV.

Het verbaast hoogleraar en staatsrechtgeleerde Henk Kummeling dat het kabinet zo terughoudend is met het delen van stukken, terwijl hij hier zelf met collega-deskundigen een advies over heeft uitgebracht. Hierin hebben zij ‘klip en klaar’ aangegeven dat de zienswijze van het kabinet ‘een onjuiste interpretatie van de grondwet is”, aldus Kummeling, die door een speciale Kamercommissie werd gehoord.

Het kabinet stelt dat bij het delen van documenten met de Kamer dezelfde regels gelden als bij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Met behulp van de WOB kunnen journalisten en burgers bepaalde stukken opvragen, maar zo’n aanvraag moet heel precies, en het duurt vaak erg lang voordat de stukken naar buiten komen. Volgens hoogleraar Kummeling is het duidelijk dat ‘alle documenten die de regering fatsoenshalve kan verschaffen, verschaft moeten worden. Daar liggen geen beperkingen in in de zin van de WOB.’

Kinderopvangtoeslagaffaire

Na een advies van de Raad van State hierover is het kabinet niet opener geworden, maar ‘worden juist restricties aangebracht door het kabinet, en die zijn volgens ons oordeel onjuist”. Ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert zegt dat de Kamer goed geïnformeerd moet worden. Dit gebeurt volgens hem ‘in een aantal dossiers duidelijk niet”.

Kamer en kabinet botsten de afgelopen jaren vaker over welke documenten het parlement krijgt te zien. Dat speelt vooral in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Hiernaar wordt inmiddels onderzoek gedaan in de vorm van een parlementaire ‘flitsenquête’. Volgens Bovend’Eert is dit in sommige gevallen het enige middel dat de Kamer heeft om inzage in bepaalde stukken te krijgen.