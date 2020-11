Australische media aangeklaagd voor berichtgeving kardinaal Pell

Vooraanstaande Australische journalisten en mediaorganisaties moesten maandag voor de rechtbank verschijnen vanwege hun berichtgeving over kardinaal George Pell. Pell werd in 2018 schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Het Australische hooggerechtshof sprak hem dit jaar vrij.

De twaalf mediaorganisaties en achttien journalisten staan terecht voor ‘minachting van de rechtbank’ en het overtreden van een onderdrukkingsbevel. Volgens dat bevel mochten media niet berichten over de rechtszaak in 2018 om te voorkomen dat het vonnis een tweede proces zou beïnvloeden. Dat tweede proces, ook een verdenking van seksueel misbruik, ging uiteindelijk niet door wegens gebrek aan bewijs.

Sommige lokale media lieten doorschemeren wat het vonnis was door te schrijven dat een spraakmakende Australiër was veroordeeld. Ze publiceerden koppen als ‘Het verhaal waarover we niet kunnen schrijven”. Anderen verwezen naar internationale media die over de uitspraak schreven.

Alle beschuldigden, waaronder de Sydney Morning Herald en Australian Financial Review, hebben gepleit niet schuldig te zijn. Een veroordeling kan leiden tot boetes of mogelijk zelfs gevangenisstraffen. De rechtszaak zal tussen de tien en vijftien dagen duren.

De 79-jarige Pell, ooit één van de machtigste mannen binnen het Vaticaan, werd in 2018 schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Hij zat meer dan een jaar vast voordat hij in hoger beroep werd vrijgesproken.