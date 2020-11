‘Techrivaliteit China en VS zal niet verminderen’

De Chinese technologiebedrijven hebben door vier jaar Trump ‘het belang van zelfredzaamheid’ geleerd, zo klinkt het. De conflicten toonden aan hoe kwetsbaar de Chinese industrie was en het versterken van deze sector is nu een belangrijke prioriteit van de overheid.

Daardoor zullen de intenties van China om zijn binnenlandse kennis op het gebied van bijvoorbeeld innovaties en ontwikkeling op te voeren niet veranderen. ‘Er komt geen einde aan de competitie, China en de VS zullen het komende decennium met elkaar concurreren wat betreft innovatie”, aldus Fang Xingdong. Hij is directeur van het Consortium of Internet and Society aan de Communication University van Zhejiang.

Onafhankelijkheid

Daarbij hebben giganten als Huawei, Tencent en TikTok-eigenaar ByteDance hun toeleveringsketens aangepast, nadat zij of hun leveranciers door de regering-Trump op zwarte lijsten werden gezet. Een hooggeplaatste medewerker van een op de Amerikaanse zwarte lijst gezet bedrijf gaf aan ‘dat de industrie wakker is geschut”. Volgens hem zal er ‘een zekere mate van onafhankelijkheid gevormd worden”.

Analisten van zakenbank Jefferies denken dat China waarschijnlijk minder hoog op het prioriteitenlijstje van Biden komt te staan. Hij zal zich eerst gaan richten op problemen in eigen land, zoals de coronacrisis en de economische gevolgen van de pandemie. Een algemeen verbod op het gebruik van de Chinese halfgeleiderindustrie, waar Trump op mikte, zal onder de nieuwe president volgens de analisten daardoor ook minder waarschijnlijk zijn.