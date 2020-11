AEX zet rally voort na winst Joe Biden

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een flinke winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen pakten de rally weer op, na sterke koerswinsten vorige week. De overwinning van de Democraat Joe Biden op president Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Ook bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,4 procent in de plus op 580,72 punten. De hoofdindex won afgelopen week al dik 7 procent. De MidKap klom 1,2 procent tot 836,69 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. Sterkste stijgers waren betaalbedrijf Adyen en staalmaker ArcelorMittal met winsten tot 2,6 procent. In de MidKap gingen bouwer BAM en fitnessketen Basic-Fit aan kop met plussen tot 3 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was de enige daler met een min van 0,4 procent.

De komst van Biden zorgt voor hoop op een betere handelsrelatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Zo zou de Duitse regering uitstel willen van het heffen van Europese importtarieven op 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Een bron bij de Duitse overheid heeft tegen persbureau Bloomberg gezegd dat het onderwerp maandag zal worden besproken op een bijeenkomst van de ministers van Handel van de Europese Unie.