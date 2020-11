Sydney past beroemde vuurwerkshow aan vanwege coronavirus

De beroemde jaarlijkse vuurwerkshow in de haven van de Australische stad Sydney gaat op de schop vanwege de coronacrisis. Het spektakel mag tijdens de jaarwisseling wel doorgaan, maar duurt nog maar een paar minuten. De beste plekken voor toeschouwers worden gereserveerd voor zorgverleners die coronapatiënten of gewonde brandweerlieden hebben behandeld.

De autoriteiten willen voorkomen dat het coronavirus om zich heen kan grijpen tijdens het evenement. Daar komen doorgaans duizenden mensen naar kijken. Premier Gladys Berejiklian van de deelstaat New South Wales zegt dat niet iedereen zal worden toegelaten tot de plekken waar normaal gesproken veel mensen naartoe gaan tijdens de show. Bezoekers moeten een reservering hebben voor een hotel, café of restaurant.

Australië is minder zwaar getroffen door de coronacrisis dan veel andere landen. Bij ruim 27.000 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Meer dan negenhonderd patiënten overleden aan het virus. In de zwaarst getroffen deelstaat, Victoria, is al zo’n anderhalve week geen nieuwe coronabesmetting meer vastgesteld.

‘De festiviteiten op oudejaarsavond worden een symbool van hoop en optimisme in het komende jaar”, zei Berejiklian tegen verslaggevers in de miljoenenstad. ‘Maar tenzij je een reservering hebt voor een restaurant of café, moet je er niet op rekenen dat je kan gaan.’