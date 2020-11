50PLUS wil met nieuw programma niet alleen ouderen aanspreken

Het hoofdlijnenakkoord over een nieuw pensioenstelsel noemt Den Haan een "gepasseerd station. Je kan eindeloos blijven hangen in wat al besloten is, maar ik wil kijken wat je wél voor elkaar kan krijgen". Ze wil dat 50PLUS betrokken is bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord.

50PLUS presenteert maandag haar nieuwe verkiezingsprogramma, en daar komen een aantal bekende standpunten in terug. Zo wil de partij dat de pensioenen worden geïndexeerd, geen kortingen op pensioenen en een hogere rekenrente.

Evenwel wil de partij dat de AOW-leeftijd flexibel wordt, zodat bijvoorbeeld mensen met zware beroepen toch op hun 65e hun AOW-uitkering kunnen krijgen. Mensen die toch doorwerken tot aan de pensioenleeftijd zullen daar voordeel van moeten hebben.

Een van de kernpunten in het nieuwe pensioenakkoord is juist dat de AOW-leeftijd de komende jaren in stapjes stijgt naar 67 jaar.

Verder moet wat 50PLUS betreft het eigen risico in de zorg omlaag naar 200 euro en wil de partij een hoger minimumloon en een terugkeer van de basisbeurs. Ook moet er meer geschikt woonaanbod komen voor ouderen. Daarmee komen er ook meer woningen vrij voor jongere generaties, redeneert de partij.

50PLUS werd de afgelopen jaren geplaagd door relletjes, persoonlijke conflicten en slaande ruzies die vaak in de openbaarheid werden uitgevochten. Volgens Den Haan kent "elke partij wel gedoe", maar is het momenteel "rustig en gezellig".