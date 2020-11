Kamer debatteert over woonbegroting minister Ollongren

De coalitie heeft in de Eerste en Tweede Kamer geen meerderheid meer, en heeft daarom de steun van de oppositie nodig. Ollongren verzekerde zich vorige week van de steun van de PvdA en GroenLinks, door een akkoord met hen te sluiten. Zo wordt de huurstijging beperkt tot 1 procent boven de inflatie. Dat was volgens de linkse partijen hard nodig, omdat veel mensen door de coronacrisis met financiële problemen kampen.

Ook komt er 450 miljoen euro om de leefbaarheid in wijken te verbeteren en wordt het voor meerpersoonshuishoudens makkelijker een sociale huurwoning te krijgen.

In de plannen van het kabinet moet voor het aanvragen van een energielabel in de toekomst een expert langskomen. Nu kan dat nog digitaal, voor zo'n tien euro, maar in de nieuwe situatie zouden de kosten fors stijgen. Daar wil een meerderheid van de Kamer een stokje voor steken. VVD en CDA dienen met steun van een aantal andere partijen een voorstel in, om de verplichte keuring door een expert tegen te houden.

Volgens de initiatiefnemers zou het nieuwe energielabel "gemiddeld 190 euro" gaan kosten. Veel te veel, vindt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. "Ik wil niet dat huiseigenaren straks honderden euro’s moeten betalen voor een energielabel dat niet beter is dan wat we nu hebben. Daarom wil ik het huidige, goedkope energielabel in de wet zetten, dan blijft het beschikbaar voor huiseigenaren."