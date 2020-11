Feestdagen op agenda burgemeesters Veiligheidsberaad

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Ook bespreken zij de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Woensdagavond gingen aanvullende, strengere regels in. Hierdoor moeten de aantallen besmettingen en ziekhuisopnames sneller gaan dalen dan nu het geval is.